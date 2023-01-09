В Европе задумались о бойкоте Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хейберг заявил, что европейские страны могут бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска к ней российских спортсменов. Об этом сообщает Inside the Games.

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По словам Хейберга, западные страны, скорее, откажутся от участия в ОИ, чем будут конкурировать с атлетами из РФ.

«План разработки приемлемых условий для включения [в ОИ] российских спортсменов слишком преждевременный, союзники Украины - вся Европа, и их опасения полностью оправданы», - заявил бывший член МОК.

Хейберг добавил, что российские власти «одержимы спортивным триумфом», поэтому отстранение от Игр в Париже может повлиять на их политику.

Президент МОК Томас Бах ранее заявил, что в комитете хотят, чтобы российские и белорусские спортсмены могли участвовать в Играх-2024 в Париже, даже если украинский кризис продолжится.

Олимпийский саммит, прошедший 9 декабря, выступил за допуск до ОИ спортсменов, соблюдающих Олимпийскую хартию. В итоговой декларации саммита отмечалось, что запрет на выступление спортсменов РФ и Белоруссии с символикой своей страны должен сохраниться, как и запрет на проведение соревнований в этих странах.