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1 час назад

В зоне СВО погиб капитан футбольной команды из Твери

Газета.Ru

В зоне специальной военной операции на Украине погиб капитан футбольной команды из Твери Сергей Рогонов. Об этом сообщила Федерация футбола Тверской области в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

В зоне СВО погиб капитан футбольной команды из Твери
Фото: Федерация футбола Тверской областиФедерация футбола Тверской области

Рогонов, как рассказали в организации, являлся капитаном команды ДЮСШОР 1986 года рождения и капитаном команды «Заволжский» на протяжении 15 лет.

«Вся наша футбольная братия скорбит по ушедшему футболисту. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея», — сказано в заявлении.

Обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются. Церемония прощания с ним пройдет 10 января.

Ранее глава села в Башкирии сообщил о гибели угнавшего украинский БТР военного Фаниса Хусаинова.

Около спорта,Фанис Хусаинов,
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