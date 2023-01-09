В зоне СВО погиб капитан футбольной команды из Твери

В зоне специальной военной операции на Украине погиб капитан футбольной команды из Твери Сергей Рогонов. Об этом сообщила Федерация футбола Тверской области в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
Рогонов, как рассказали в организации, являлся капитаном команды ДЮСШОР 1986 года рождения и капитаном команды «Заволжский» на протяжении 15 лет.
«Вся наша футбольная братия скорбит по ушедшему футболисту. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея», — сказано в заявлении.
Обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются. Церемония прощания с ним пройдет 10 января.
Ранее глава села в Башкирии сообщил о гибели угнавшего украинский БТР военного Фаниса Хусаинова.