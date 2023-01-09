Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

Фигуристка Загитова показала фото в купальнике

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы Алина Загитова показала фото со своего отдыха в Дубае. Об этом сообщает «Спорт 24».

Фигуристка Загитова показала фото в купальнике
Фото:  соцсети соцсети

Спортсменка поделилась фото, на котором она плавает в бассейне на фоне небоскрёбов Дубая. В столицу ОАЭ Загитова приехала ради участия в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Подписчики фигуристки высоко оценили фото и не скупились на комплименты.

В декабре 2019 года Алина Загитова объявила о том, что решила взять паузу в спортивной карьере. На сегодняшний день спортсменка получает высшее образование в сфере журналистики, а также работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. В конце прошлого года она даже победила в зрительском голосовании за лучшую телеведущую 2022 года.

Около спорта,Алина Загитова,Татьяна Навка,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители