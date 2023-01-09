Фигуристка Загитова показала фото в купальнике

Олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы Алина Загитова показала фото со своего отдыха в Дубае. Об этом сообщает «Спорт 24».

Спортсменка поделилась фото, на котором она плавает в бассейне на фоне небоскрёбов Дубая. В столицу ОАЭ Загитова приехала ради участия в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Подписчики фигуристки высоко оценили фото и не скупились на комплименты.

В декабре 2019 года Алина Загитова объявила о том, что решила взять паузу в спортивной карьере. На сегодняшний день спортсменка получает высшее образование в сфере журналистики, а также работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. В конце прошлого года она даже победила в зрительском голосовании за лучшую телеведущую 2022 года.