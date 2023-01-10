Президента Федерации футбола Франции обвинили в сексуальных домогательствах

«Мне было тогда 28 лет, а ему было 72 года. Он должен иметь уважение. Он никогда не смотрел на меня как на агента — только как на конфетку, которую нужно пожевать. Грубо говоря, он видел во мне две груди и задницу. Я одна из редких женщин-агентов, стараюсь проявить себя. Несмотря на это, я понимала, что единственное, что его интересовало — это мои две груди и моя задница. Это насилие, мне было больно. Это унизительно», — приводит слова Суид Ge.globo.