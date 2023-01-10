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1 час назад

Депутат Журова: в СССР мы учились лучше и результат был хороший в спорте, а сейчас все наоборот

Газета.Ru

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась про уровень образования нынешнего поколения спортсменов.

Журова сравнила "умственное развитие" современных спортсменов и времен СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне сложно судить, по какой причине спортсмены нынешнего поколения не так развиты умственно, как прошлое. Мы ходили на учебу, нас не пускали на тренировки без дневника и с тройкой, мы не пропускали школу, было совсем другое отношение к образованию!

Тренеры не хотят сейчас терять учеников из-за плохой учебы, так как встает вопрос денег. В СССР мы учились лучше и результат был хороший в спорте, а сейчас все наоборот.

Всему есть исключение: думаю, среди нынешних футболистов есть вполне образованные ребята. Но и раньше были спортсмены, которые не знали столицу США.

Сейчас не только футболисты некоторые не знают столицу США, но и наша молодежь. В целом в наше время у молодых ребят большие проблемы с образованием. Что делать? Это вопрос к родителям. У моего поколения была другая система: человек был развит гармонично во всем», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

Летом главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что один из футболистов донского клуба назвал столицей США Великобританию.

Ранее экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев заявил, что Российскому футбольному союзу (РФС) надо остаться в Европе.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ожидалось, что 30 декабря РФС примет решение относительно перехода в Азиатскую конфедерацию, однако в итоге исполком организации объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию и даст рекомендации о целесообразности ухода из УЕФА.

Около спорта,Светлана Журова,Дмитрий Сычев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,Госдума,
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