Журова сравнила "умственное развитие" современных спортсменов и времен СССР

«Мне сложно судить, по какой причине спортсмены нынешнего поколения не так развиты умственно, как прошлое. Мы ходили на учебу, нас не пускали на тренировки без дневника и с тройкой, мы не пропускали школу, было совсем другое отношение к образованию!



Тренеры не хотят сейчас терять учеников из-за плохой учебы, так как встает вопрос денег. В СССР мы учились лучше и результат был хороший в спорте, а сейчас все наоборот.



Всему есть исключение: думаю, среди нынешних футболистов есть вполне образованные ребята. Но и раньше были спортсмены, которые не знали столицу США.



Сейчас не только футболисты некоторые не знают столицу США, но и наша молодежь. В целом в наше время у молодых ребят большие проблемы с образованием. Что делать? Это вопрос к родителям. У моего поколения была другая система: человек был развит гармонично во всем», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».