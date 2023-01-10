Журова сравнила "умственное развитие" современных спортсменов и времен СССР

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась про уровень образования нынешнего поколения спортсменов.
«Мне сложно судить, по какой причине спортсмены нынешнего поколения не так развиты умственно, как прошлое. Мы ходили на учебу, нас не пускали на тренировки без дневника и с тройкой, мы не пропускали школу, было совсем другое отношение к образованию!
Тренеры не хотят сейчас терять учеников из-за плохой учебы, так как встает вопрос денег. В СССР мы учились лучше и результат был хороший в спорте, а сейчас все наоборот.
Всему есть исключение: думаю, среди нынешних футболистов есть вполне образованные ребята. Но и раньше были спортсмены, которые не знали столицу США.
Сейчас не только футболисты некоторые не знают столицу США, но и наша молодежь. В целом в наше время у молодых ребят большие проблемы с образованием. Что делать? Это вопрос к родителям. У моего поколения была другая система: человек был развит гармонично во всем», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».
Летом главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что один из футболистов донского клуба назвал столицей США Великобританию.
Ранее экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев заявил, что Российскому футбольному союзу (РФС) надо остаться в Европе.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ожидалось, что 30 декабря РФС примет решение относительно перехода в Азиатскую конфедерацию, однако в итоге исполком организации объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию и даст рекомендации о целесообразности ухода из УЕФА.