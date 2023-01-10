Тарасова ответила на оскорбительные высказывания уехавшего в США фигуриста

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что отъезд фигуриста Михаила Назарычева в США не потеря для России . Ее слова приводит Metaratings .

«Только для него смена гражданства будет потерей. Он уехал в США? Ну удачи ему. Это его личный выбор. Он может со своей жизнью делать все, что хочет», — прокомментировала решение спортсмена специалист.

Ранее во вторник, 10 января, Назарычев рассказал, что уехал из-за сложной политической обстановки. «Я перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался, какие варианты можно найти», — пояснил фигурист. Он добавил, что уровень жизни в США кардинально отличается от российского уровня, описав его словами «Россия даже рядом не стояла».