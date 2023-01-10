Костомарова переведут в другую больницу

В скором времени олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров будет переведен в больницу в Коммунарке, сообщил источник, близкий к ситуации.

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Об этом он рассказал РИА «Новости».

Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота в активе паре две победы на чемпионатах мира и по три на чемпионатах Европы, первенствах России и в Финалах Гран-при. В разное время партнершами Костомарова были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.