Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
50 минут назад

Стало известно о планах медиков перевести фигуриста Костомарова в больницу в Коммунарке

Деловая газета "Взгляд"

В скором времени олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров будет переведен в больницу в Коммунарке, сообщил источник, близкий к ситуации.

Костомарова переведут в другую больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он рассказал РИА «Новости».

Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота в активе паре две победы на чемпионатах мира и по три на чемпионатах Европы, первенствах России и в Финалах Гран-при. В разное время партнершами Костомарова были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.

СМИ: состояние госпитализированного Костомарова резко ухудшилось

Напомним, олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах на льду фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, сообщил серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.

Около спорта,Екатерина Давыдова,Роман Костомаров,Илья Авербух,Анна Семенович,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители