Турист погиб на ралли «Дакар»

Во время девятого этапа ралли-марафона «Дакар» погиб один из зрителей. Об этом сообщает «Российская газета».

Этап проходил в Саудовской Аравии. На дистанции между Эр-Риядом и Харадом один из зрителей попал под колёса автомобиля. Согласно имеющимся данным, погибший турист приехал на автогонку из Италии. В результате наезда он получил тяжелые травмы – во время транспортировки на спасательном вертолёте зритель скончался.

Всего же за время проведения гонок «Дакар» погибли уже около 80 человек. В их числе как участники соревнований и журналисты, так и зрители.