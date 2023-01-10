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27 минут назад

Во время этапа ралли-марафона «Дакар» погиб турист

Елена Прошина

Во время девятого этапа ралли-марафона «Дакар» погиб один из зрителей. Об этом сообщает «Российская газета».

Турист погиб на ралли «Дакар»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Этап проходил в Саудовской Аравии. На дистанции между Эр-Риядом и Харадом один из зрителей попал под колёса автомобиля. Согласно имеющимся данным, погибший турист приехал на автогонку из Италии. В результате наезда он получил тяжелые травмы – во время транспортировки на спасательном вертолёте зритель скончался.

Всего же за время проведения гонок «Дакар» погибли уже около 80 человек. В их числе как участники соревнований и журналисты, так и зрители.

Смерть на трассе: На ралли "Дакар" погиб мотогонщик

Ранее катавшийся на снегоходе турист погиб в Кемеровской области из-за схода лавины.

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