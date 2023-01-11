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1 час назад

WADA опубликовало новогоднее обращение: «Надеемся, что вы с оптимизмом и новыми силами смотрите в 2023 год»

Sports.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало новогоднее обращение.

WADA опубликовало новогоднее обращение
Фото: Sports.ruSports.ru

«Уважаемые коллеги, от имени WADA мы желаем вам крепкого здоровья, счастья и мирного

Надеемся, что вам понравился праздничный период и что вы, как и мы, с оптимизмом и новыми силами смотрите в 2023 год», – говорится в заявлении президента WADA Витольда Баньки и генерального директора Оливье Ниггли.

«Мы убеждены в эффективной работе команды в рамках WADA и убеждены, что вместе добьемся успеха в дальнейшем, улучшая условия игры – на благо спортсменов и спорта во всем мире.

В то время как WADA и антидопинговое сообщество продолжают развиваться, в 2023-м мы сохраняем особую приверженность к взаимодействию со спортсменами и расширению их возможностей, укреплению антидопингового потенциала и сообщества во всем мире.

Мы благодарим вас за приверженность чистоте спорта и еще раз желаем здоровья и счастливого нового года», – заключили они.

Около спорта,Витольд Банька,Всемирное антидопинговое агентство,
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