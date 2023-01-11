Тарасова — о спортсмене года: "За что голосовать в футболе? За то, что они всё просрали?"

«У Камилы был очень трудный год, в котором её обижали, набрасывались западные журналисты, мешали выступать. Но она всё равно выходила и показывала прекрасное выступление, и люди это видели. Она хорошо держалась в этом году, поэтому её и выбрали спортсменом года. Можно сказать, что фигурное катание сейчас популярнее футбола? А за что голосовать в футболе? За то, что они всё просрали? Ещё не хватало сравнивать фигурное катание с футболом. Разница очевидна», — приводит слова Тарасовой Sport24.