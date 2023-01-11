Прыгун в высоту Лысенко поддержал решение чемпиона мира в беге Шубенкова

— В международный пул меня включили, периодически приезжают, тестируют, в последний раз это было 6 января.

ВФЛА лишена членства в World Athletics с 2015 года из за масштабного допинг скандала. С того момента российские спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения нейтрального статуса. В марте 2022 года World Athletics запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных стартах.