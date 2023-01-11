Прыгун в высоту Лысенко поддержал решение чемпиона мира в беге Шубенкова

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко в разговоре с «Матч ТВ» рассказал, что не подавал заявку на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях, но поддерживает решение чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова это сделать.
Ранее Шубенков рассказал «Матч ТВ», что еще в прошлом году подавал заявку на получение нейтрального статуса.
— Я на нейтральный статус заявку не подавал, насчет желания сделать это в будущем сказать не могу, пока не было разговоров с тренерами.
— А решение Шубенкова подать заявку поддерживаете?
— Да, Сергей принял абсолютно правильное решение.
Ранее Шубенков в разговоре с «Матч ТВ» рассказал, что его отсутствие в российском и международном пуле допинг тестирования может стоить ему получения нейтрального статуса.
— У Сергея сейчас могут быть проблемы с получением нейтрального статуса из за того, что его не включили ни в один пул допинг тестирования. У вас нет проблем с попаданием в пулы?
— В международный пул меня включили, периодически приезжают, тестируют, в последний раз это было 6 января.
ВФЛА лишена членства в World Athletics с 2015 года из за масштабного допинг скандала. С того момента российские спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения нейтрального статуса. В марте 2022 года World Athletics запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных стартах.