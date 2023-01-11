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1 час назад

Елена Вяльбе: «Не считаю Валиеву спортсменкой года. Я считаю, что у женщин это была Непряева»

Sports.ru

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не считает фигуристку Камилу Валиеву спортсменкой года.

Вяльбе: «Не считаю Валиеву спортсменкой года»
Фото: Sports.ruSports.ru

Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Валиеву спортсменом года (ее упомянули 7% респондентов). Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%).

«Не считаю Валиеву спортсменкой года. Я считаю, что Непряева была у женщин спортсменкой года», – сказала Вяльбе.

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3

Вяльбе номинировала себя на тренера года, но Губерниев против – назвал это плевком и выдвинул своего кандидата (не Тутберидзе)

Около спорта,Камила Валиева,Елена Вяльбе,Александр Большунов,ВЦИОМ,
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