Вяльбе: «Не считаю Валиеву спортсменкой года»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не считает фигуристку Камилу Валиеву спортсменкой года.

Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Валиеву спортсменом года (ее упомянули 7% респондентов). Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%).

«Не считаю Валиеву спортсменкой года. Я считаю, что Непряева была у женщин спортсменкой года», – сказала Вяльбе.

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3