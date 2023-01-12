Екатерина Гусева попросила молиться за Романа Костомарова

О, Премилосёрдый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в Нераздельней Троице покланяемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего РОМАНА, болёзнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцелёние от болёзни; возврати ему здравие и силы телесные; подай ему долгодёнственное и благоденственное житие, мирныя Твой и премирныя блага, чтобы óн вмéсте с нами приносил благодарныя мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю нашему. Пресвятая Богородица, всесильным заступлёнием Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелёнии раба Божия РОМАНА.