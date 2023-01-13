Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

«Состояние Романа тяжелое»: Навка призвала молиться за здоровье Костомарова

Вечерняя Москва

Олимпийская чемпионка, выступавшая в танцах на льду в паре с фигуристом Романом Костомаровым, призвала всех молиться за здоровье своего бывшего партнера.

Она также рассказала, что медики прилагают максимум усилий, чтобы спасти спортсмена.

— Состояние Романа тяжелое. Врачи делают все возможное. Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что все-таки все будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее, — заявила Навка в разговоре со Sport24.

ТАСС рассказал о состоянии Костомарова

До этого ряд СМИ сообщил, что Роман Костомаров находится в коме. Как утверждалось, перед госпитализацией спортсмен болел на протяжении недели и отказывался от лечения. По некоторым данным, в качестве профилактики фигурист купался в проруби.

Позже мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала «Вечерней Москве», что сообщений об отрицательной динамике в состоянии Костомарова не поступало. По ее словам, спортсмен до сих пор находится в отделении интенсивной терапии в одном из столичных медучреждений.

13 января в СМИ появилась информация, что тело спортсмена начало синеть из-за сепсиса.

Около спорта,Видео,Роман Костомаров,Татьяна Тарасова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители