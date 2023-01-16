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6 минут назад

Регулятор азартных игр заключил соглашение с федерацией русской лапты

ТАСС

Публично-правовая компания "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ) заключила соглашение с Федерацией русской лапты России. Об этом ТАСС в понедельник рассказал генеральный директор ППК "Единый регулятор азартных игр" Алексей Грачев.

Регулятор азартных игр заключил соглашение с федерацией русской лапты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"До создания ЕРАИ целевые отчисления получало незначительное количество спортивных федераций, в основном олимпийских видов спорта. С началом работы регулятора ситуация в корне изменилась. За год мы нарастили пул федераций, получающих внебюджетную поддержку, до 121. Особенно важно, что сейчас дополнительное финансирование направляется федерациям, занимающимся развитием и популяризацией массовых видов спорта. В том числе народных: Федерации мас-реслинга, якутской борьбы, Федерации городошного спорта России, Федерации северного многоборья России. Теперь среди наших партнеров Федерация русской лапты России", - рассказал Грачев.

Ранее стало известно о внедрении в систему начального общего, основного общего и среднего общего образования модуля "Лапта", в Минпросвещения сообщили, что он направлен "на расширение интеграции уроков физической культуры и внеурочной деятельности".

"Спорт всегда был "мягкой силой", важной составляющей частью культуры нашей многонациональной страны. Надеемся, что целевые отчисления позволят вернуть былую популярность исконно народным видам спорта, раскрыв их потенциал для детей и молодежи" - добавил собеседник ТАСС.

Около спорта,Алексей Грачев,Минпросвещения России,
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