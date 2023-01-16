Регулятор азартных игр заключил соглашение с федерацией русской лапты

"До создания ЕРАИ целевые отчисления получало незначительное количество спортивных федераций, в основном олимпийских видов спорта. С началом работы регулятора ситуация в корне изменилась. За год мы нарастили пул федераций, получающих внебюджетную поддержку, до 121. Особенно важно, что сейчас дополнительное финансирование направляется федерациям, занимающимся развитием и популяризацией массовых видов спорта. В том числе народных: Федерации мас-реслинга, якутской борьбы, Федерации городошного спорта России, Федерации северного многоборья России. Теперь среди наших партнеров Федерация русской лапты России", - рассказал Грачев.