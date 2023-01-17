Губерниев прокомментировал предположение, что РФ не покажет ОИ с 2026 по 2032 год

«Информация тревожная, но время ещё есть. Что важнее, так это возможность наших спортсменов так или иначе на эти Олимпийские игры отобраться. Если там не будет российских спортсменов, то будет совсем плохо.



В XXI веке зритель найдёт, как посмотреть Олимпиаду. А если там не будет наших спортсменов, то интерес будет, мягко говоря, другой. Будем ждать, в мире всё меняется стремительно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.