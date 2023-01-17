Свищев: в России не нужно показывать Олимпиаду в отсутствие российских атлетов

Приобретение Россией прав на трансляцию Олимпийских игр в период отстранения российских спортсменов от международных турниров не имеет смысла. Такое мнение ТАСС во вторник высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
16 января Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о передаче прав на трансляцию Олимпийских игр на территории Европы в период с 2026 по 2032 год Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery. В число стран, на территории которых будет осуществляться вещание, не были включены Россия и Белоруссия.
"Без участия российских спортсменов приобретение прав на трансляцию Олимпийских игр не имеет никакого смысла, - сказал Свищев. - Эти средства лучше направить на развитие отрасли внутри страны, импортозамещение. Да и кому будет интересно смотреть соревнования без участия своих героев? Если в итоге наших спортсменов допустят до выступления на Олимпийских играх, то МОК должен предусмотреть такой вариант и сделать исключительные условия, чтобы наши зрители смогли увидеть победы российских спортсменов".
28 февраля МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.