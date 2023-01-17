Свищев: в России не нужно показывать Олимпиаду в отсутствие российских атлетов

"Без участия российских спортсменов приобретение прав на трансляцию Олимпийских игр не имеет никакого смысла, - сказал Свищев. - Эти средства лучше направить на развитие отрасли внутри страны, импортозамещение. Да и кому будет интересно смотреть соревнования без участия своих героев? Если в итоге наших спортсменов допустят до выступления на Олимпийских играх, то МОК должен предусмотреть такой вариант и сделать исключительные условия, чтобы наши зрители смогли увидеть победы российских спортсменов".