Минпромторг поддержал решение РФС отказаться от иностранной экипировки

Решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от использования экипировки германской компании Adidas является своевременным и верным. Такое мнение ТАСС во вторник высказали в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

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"С учетом информации об отказе РФС от использования экипировки германской компании Adidas Минпромторг России поддерживает готовность компании Forward и других российских производителей спортивной экипировки в закрытии этого сегмента собственной продукцией", - заявили в ведомстве.

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"На совещании в 2020 году о ситуации в легкой промышленности президентом РФ Владимиром Путиным была обозначена необходимость увеличения доли отечественной спортивной продукции, используемой субъектами физической культуры, и решение РФС в отказе от иностранной формы Минпромторг России считает верным и своевременным. В Российской Федерации футбольную форму и экипировку также производят такие компании, как Karo Sport, Про-Спорт, N1Sport, Versta, "МаксФил", Putin Team. В реестре российской промышленной продукции находятся более 30 российских производителей спортивной одежды и обуви, продукция которых доступна для государственных закупок спортивными школами и иными государственными учреждениями", - добавили в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве сообщили, что в реестре российской промышленной продукции представлено 14 отечественных производителей футбольной экипировки, 40 наименований различных элементов футбольной формы.

"Учитывая современные тенденции популяризации спортивного развития на профессиональном уровне, а также привлечения граждан к активному образу жизни, рынок outdoor (для ношения на улице - прим. ТАСС) индустрии России - одно из самых перспективных направлений легкой промышленности", - подчеркнули в пресс-службе.

"Отечественные компании производят уникальную высокотехнологичную продукцию для активного отдыха и спорта, которая подходит и профессионалам, и начинающим. В России сложилась и работает высокотехнологичная outdoor-часть индустрии легкой промышленности, обладающая новейшими технологиями, которая использует в создании и производстве одежды инновационные подходы, материалы и фурнитуру новейших разработок. Продукция отечественных производителей обеспечивает достойный уровень комфорта для занятий любительским и профессиональным спортом, а также позволяет достигать наивысших результатов для людей, увлекающимися экстремальными видами спорта, оказывая защиту от погодных условий во всех климатических поясах России и мира. Важно отметить, что уровень развития этого сегмента находится на уровне лучших мировых стандартов, а иногда и опережает их, демонстрируя, что такого уровня предприятий по ассортименту продукции и возможностям нет ни в Европе, ни в США", - резюмировали в Минпормторге.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил ТАСС, что в 2023 году организация откажется от использования экипировки Adidas, у национальной сборной будет новый технический спонсор. Европейский экипировщик сотрудничал с РФС с 2008 года, в августе 2021 года стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 2026 года. 1 марта 2022 года Adidas приостановил партнерское соглашение с РФС. Несмотря на это, сборная России осенью провела три товарищеских матча в экипировке от германской компании. После этого российский производитель спортивной экипировки Forward заявил о готовности стать новым техническим партнером РФС, а отечественная компания Zasport, которая является экипировщиком российских олимпийцев, заявила о готовности в ближайшее время обсудить с организацией возможное сотрудничество.

Ситуация вокруг сборной России

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре. Российская команда не принимала участия в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

После отстранения сборная России провела неофициальный контрольный матч с командой Киргизии (2:1). Также команда под руководством главного тренера Валерия Карпина сыграла вничью со сборными Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0) в товарищеских играх, которые пошли в зачет рейтинга ФИФА.

На данный момент сборная России занимает 37-е место в рейтинге ФИФА. Тройку лидеров мирового футбола составляют команды Бразилии, Аргентины и Франции.