Геннадий Зюганов назвал CAS судилищем под англосаксонским протекторатом.

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Ранее Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение ФИФА о возможности приостановки контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими клубами. Кроме того, CAS в полном виде представил решение отклонить апелляцию Российского футбольного союза на отстранение сборной России от стыковых матчей ЧМ-2022.

«Это не суд – это судилище. Все эти суды находятся под англосаксонским протекторатом, американцы и англичане оказывают пол

Что касается Европы, как показала военно-политическая операция, американцы заставили ее участвовать в защите фашистов, нацистов, бандеровцев. И вся эта провокация сегодня выплеснулась в том числе и на спортивные арены.