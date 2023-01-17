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48 минут назад

Зюганов о CAS: «Судилище под англосаксонским протекторатом. Американцы заставили Европу участвовать в защите фашистов, это выплеснулось и на спорт»

Sports.ru

Геннадий Зюганов назвал CAS судилищем под англосаксонским протекторатом.

Зюганов назвал CAS судилищем под англосаксонским протекторатом
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение ФИФА о возможности приостановки контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими клубами. Кроме того, CAS в полном виде представил решение отклонить апелляцию Российского футбольного союза на отстранение сборной России от стыковых матчей ЧМ-2022.

«Это не суд – это судилище. Все эти суды находятся под англосаксонским протекторатом, американцы и англичане оказывают пол

Что касается Европы, как показала военно-политическая операция, американцы заставили ее участвовать в защите фашистов, нацистов, бандеровцев. И вся эта провокация сегодня выплеснулась в том числе и на спортивные арены.

Надеяться на этот суд смысла нет, надо укреплять страну, эффективно развивать спорт, особенно детско-юношеский, школьный, студенческий и показывать результаты. Будут уважать и считаться с сильными и успешными. Вот мой ответ на эти их проделки», – заявил глава КПРФ.

Около спорта,Геннадий Зюганов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,КПРФ,
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