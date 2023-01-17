Против экс-главы Федерации футбола Франции Ле Гре начали расследование

Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре попал под следствие.

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Прокуратура Парижа объявила о начале расследования в отношении 81-летнего функционера по обвинению в сексуальных домогательствах. Дело будет передано в суд.

Ранее бывшие сотрудницы FFF обвинили Ле Гре в непристойном поведении. Показания о поведении главы Федерации дали футбольный агент Соня Суи и две бывшие коллеги Ле Гре.