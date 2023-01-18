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1 час назад

«Боритесь с нацистами, будут тогда признавать нас. Эти Макроны, Шольцы – карманные руководители американцев, а завтра будут нормальные люди». Зюганов об отказе сборных играть с Россией

Sports.ruиещё 1

Геннадий Зюганов не видит проблемы в отказе европейских стран играть со сборной России.

Зюганов высказался об отказе сборных играть с Россией
Фото: sports.rusports.ru

– Да ладно, что значит все отказываются с нами играть? Европа отказывается. Есть еще и Азия, и Латинская Америка, и арабский мир.

На двух-трех странах свет клином не сошелся, успокойтесь. Побеждайте на трудовом фронте, боритесь энергично с нацистами и фашистами, будут тогда все с нами играть и признавать нас.

– Нужно ли России уходить из УЕФА в Азию?

– Не надо никуда уходить. Везде надо бороться. Сегодня эти Макроны, Шольцы – карманные руководители американцев, а завтра будут нормальные люди. Граждане Европы не желают разрывать с нами связь, – заявил глава КПРФ.

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