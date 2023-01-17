Губернатор оплатил судебные издержки гимнаста Куляка, отстраненного за букву Z

«Давай, поставим точку в одном вопросе: тебе назначили штраф, его надо заплатить и снова идти вперед. То обещание, которое я сделал, выполняю. Желаю спортивных и личных успехов. Мы будем за тебя болеть и гордиться тобой», – сказал Шапша.