В «Газпром-Медиа» высказались о влиянии мировой политики на спорт

Человек, который любит спорт, созвучен человеку, который любит кино. В том смысле, что любит потреблять определенный тип контента, но это не значит, что ему нравятся все жанры кино или все виды спорта. Не значит, что если ему нравится Английская премьер-лига, то понравится и чемпионат Индонезии по футболу. Не значит, что если он любит мировой бокс, то ему понравится хоккей на траве.