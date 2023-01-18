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1 час назад

Гендиректор «Газпром-Медиа»: «Матч ТВ» потерял значимые трансляции из-за ситуации, когда спорт был сделан предметом политики после Сочи-2014»

Sports.ru

Генеральный директор «Газпром-Медиа» Александр Жаров высказался о влиянии мировой политики на спорт.

В «Газпром-Медиа» высказались о влиянии мировой политики на спорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

– На фоне текущей геополитической ситуации «Матч ТВ» теряет права на ряд трансляций. Какие экономические последствия это будет иметь? Как скажется на рейтингах? Найдены ли уже замены для эфира?

– «Матч ТВ» действительно потерял ряд значимых для канала трансляций. Не из-за геополитической ситуации. А из-за конкретной политической ситуации, когда спорт был сделан предметом политики после Олимпийских игр в Сочи, и использования в этих политических целях Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Выступления олимпийских команд под нейтральным флагом были этапом перед исключением наших спортсменов из большинства соревнований по абсолютно политическим причинам.

Это имеет существенные последствия для канала. С точки зрения доходной составляющей – меньшие, чем с точки зрения рейтингов. Замены для эфира не только ищутся, но и формируются. Отчасти это процесс одного-двух лет, отчасти он займет более длительное время.

Человек, который любит спорт, созвучен человеку, который любит кино. В том смысле, что любит потреблять определенный тип контента, но это не значит, что ему нравятся все жанры кино или все виды спорта. Не значит, что если ему нравится Английская премьер-лига, то понравится и чемпионат Индонезии по футболу. Не значит, что если он любит мировой бокс, то ему понравится хоккей на траве.

Мы не только ищем альтернативные трансляции, мы ждем появления новых видов спорта. А также мы ждем создания альтернативных международных соревнований, – сказал Жаров.

Около спорта,Александр Жаров,Газпром-медиа,Всемирное антидопинговое агентство,
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