Дзюба и Слуцкий снова разрывают YouTube

Узнали про Турцию, «Рубин» и пингвинов.

Почти год назад Леонид Слуцкий пришёл на интервью в проект абсурдного юмора «Плюшки». Ведущему не зашла одежда коуча, поэтому он предложил идею: если видео наберёт 100 тысяч лайков, они вместе едут на рынок и выбирают тренеру одежду. Слуцкий согласился. За 11 месяцев у видео 487 тысяч лайков и 7,7 млн просмотров. Но поездка на рынок состоялась только сейчас. И в удивительной компании.

Видео дня

Всё начинается с монолога Богдана (ведущего проекта) с заднего сидения машины: «Это видео должно было начинаться очень эпично — с того, как Леонид Викторович заходит в бар голый и говорит: «Мне нужна нормальная одежда». Но кое-кто отказался».

Дальше камера ловит Слуцкого, и Богдан благодарит его хотя бы за участие в съемке.

«Но я же обещал» – отвечает Слуцкий.

«Вы и «Рубин» обещали не бросить и вывести в РПЛ», – парирует Богдан.

«Ну так я и ******** [лгун]», – моментальная реакция от тренера.

Ещё немного времени — и в кадре начинает хихикать Дзюба. Он сидит по другую руку от ведущего. Слуцкий начинает рассказывать историю, как после матча с «Динамо» (Махачкала) у него спросили: постанова ли интервью или всё происходило на самом деле. Вывод Леонида: «Ты гораздо интереснее, чем российский футбол». Артём в этот момент начинает демонстративно храпеть.

«А Дзюбу мы просто так взяли? Или подберём ему что-то на рынке? Учитывая, что его самого подобрали на рынке рядом с переходом…» – говорит Слуцкий.

«Лучше пусть с нами едет, чем по подъездам шарится» – поддерживает его Богдан.

Но и Артём не молчит. Он вдруг вспоминает историю, как тренер поехал в Антарктиду и избивал пингвинов. Однако Леонид нашёл, что ответить:

«Может, я формировал местную сборную. А пингвин оказался слабым и не подошёл в состав. До российского уровня дотягивают и одноногие пингвины. Один из них рядом с тобой сидит. А вот на европейском не каждый пингвин смог играть бы. Вот один человек в Турцию поехал, думал, там сейчас начнётся футбол. А он у него и не начался как закончился».

Ещё немного времени и мужчины приезжают на рынок.

«Леонид Викторович, сразу говорю, всё что попало брать не надо. А то дорогое увидите, сразу похватаете. Это не трансферный рынок. Спокойно смотрите, что действительно нужно», – напутствует Богдан.

«Здесь ещё распродажа идёт», – замечает Дзюба.

«Возьми два по цене одного, как тебя брали во все клубы», – язвит Слуцкий.

Тут включается Богдан и предлагает выбирать всё что угодно за его счёт:

«Я же ставками стал заниматься. Удобно, где вы тренер, ставить на ваш проигрыш. Сейчас тяжеловато стало, вы ушли. Так что ищите какой-то клуб. Ждём всей семьей».

Дальше они заходят в помещение.

«Это же рай для людей с высоким вкусом!» – замечает Слуцкий!

Они гуляют по рынку, и тема меняется.

«Я же футбольный менеджер установил. Вывел «Рубин» в РПЛ», – говорит Богдан.

«А что ты сделал?» – спрашивает Слуцкий.

«Ничего. Просто тренером их был. С таким составом там тренировать не надо, просто не мешать. Они сами вышли», – продолжает Богдан.

Дальше они ходят и выбирают одежду. И тут к ним подходит Дзюба.

«Так, ребят, я пока в туалет пойду. Вы не против?» – спрашивает он.

«Телефон давай сюда, мне ещё один скандал не нужен», – отвечает Богдан.

Но тут выясняется, что у него есть второй. Однако в этот раз без скандала.

Дальше Слуцкий меряет тельняшку. И герои рассуждают, что в ней лучше всего спиваться. Выясняется, что это узбекское производство.

А вот дальше начинается полноценная примерка: сначала Слуцкий появляется в чёрном костюме и маске.

«Вам всё приталено, потому что вам всё в любом случае натягивается», – отмечает Богдан.

«Как вас и ваши команды всю карьеру постоянно натягивают», – добавляет Дзюба.

Второй образ – куда молодёжнее. Слуцкий появляется с двумя скейтбордами.

«А вас выдержат?» – спрашивает Артём.

«Поэтому два и взял», – отвечает Леонид.

«В такой одежде вас в Медиалигу куда-нибудь позовут, шарлатаном», – добавляет Дзюба.

«Тебя даже в Медиалигу не берут. Предлагал тебя и там и сям», – резкая ремарка Слуцкого.

«Ну там уровень неплохой», – подытоживает Богдан.

Третий образ – шуба. И шутки про то, как Слуцкий может ходить в этом в Ессентуках или доме престарелых. Дзюба чуть не умер от смеха.

Следующий – вновь молодёжный образ.

«Круто сочетать несочетаемое. Старое лицо с новыми вещами. На качелях кататься так можно», – говорит Богдан.

И последний – образ репера. Слуцкий даже зачитал: «Влад Бумага, отец ютуба. Ты штампуешь сомнительный стаф. Плюшки – социальная служба. Я лишаю тебя родительских прав».

Но в итоге остановились на молодёжном образе.

«Наша программа превращает людей в людей», – глубокомысленно замечает Богдан.