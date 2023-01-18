Появились подробности обмана мошенниками Тарасовой

Стали известны подробности обмана телефонными мошенниками российской фигуристки Евгении Тарасовой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Сообщается, что представившийся капитаном юстиции мошенник обвинил Тарасову в том, что она якобы финансирует серию терактов на Украине, после чего потребовал от спортсменки 780 тысяч рублей за молчание. Он также добавил, что на фигуристку завели уголовное дело, а на её имя было оформлено несколько кредитов, которые ушли на спонсирование терактов.
Застигнутая врасплох Тарасова выполнила требования и смогла переслать 780 тысяч рублей. Только после завершения звонка спортсменка рассказала партнеру по фигурному катанию о произошедшем и узнала, что стала жертвой мошенников.
Ранее в Москве задержали группу мошенников, которые открыли поддельный ресторан ради обмана пользователей сайтов знакомств.