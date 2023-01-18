Появились подробности обмана мошенниками Тарасовой

Сообщается, что представившийся капитаном юстиции мошенник обвинил Тарасову в том, что она якобы финансирует серию терактов на Украине, после чего потребовал от спортсменки 780 тысяч рублей за молчание. Он также добавил, что на фигуристку завели уголовное дело, а на её имя было оформлено несколько кредитов, которые ушли на спонсирование терактов.