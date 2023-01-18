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1 час назад

Появились подробности обмана мошенниками фигуристки Тарасовой

Елена Прошина

Стали известны подробности обмана телефонными мошенниками российской фигуристки Евгении Тарасовой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Появились подробности обмана мошенниками Тарасовой
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что представившийся капитаном юстиции мошенник обвинил Тарасову в том, что она якобы финансирует серию терактов на Украине, после чего потребовал от спортсменки 780 тысяч рублей за молчание. Он также добавил, что на фигуристку завели уголовное дело, а на её имя было оформлено несколько кредитов, которые ушли на спонсирование терактов.

Застигнутая врасплох Тарасова выполнила требования и смогла переслать 780 тысяч рублей. Только после завершения звонка спортсменка рассказала партнеру по фигурному катанию о произошедшем и узнала, что стала жертвой мошенников.

Ранее в Москве задержали группу мошенников, которые открыли поддельный ресторан ради обмана пользователей сайтов знакомств.

Около спорта,Евгения Тарасова,
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