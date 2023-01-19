Госдуму просят принять закон о контроллере ставок на спорт со стороны игроков и судей

Речь идет о предоставлении спортивным федерациям сведений о заключенных пари на соревнованиях, они смогут получать необходимую информацию о заключенных пари на официальных спортивных соревнованиях спортсменами, судьями, тренерами, руководителями спортивных команд, спортивными агентами, которым запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах. В действующем законе прописано, что именно спортивные федерации могут наказывать и дисквалифицировать спортсменов, тренеров, судей, руководителей команд за то, что они участвуют в играх на тотализаторе на своих соревнованиях. Но узнать, кто, где и на что делает ставки, спортивные федерации не могут - по закону у них нет прав.