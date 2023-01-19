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54 минуты назад

Госдуме рекомендовали принять законопроект о манипулировании спортивными соревнованиями

ТАСС

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о манипулировании спортивными соревнованиями. Об этом было объявлено на заседании комитета в четверг.

Госдуму просят принять закон о контроллере ставок на спорт со стороны игроков и судей
Фото: ТАССТАСС

"Рекомендовать Госдуме принять данный законопроект", - сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Речь идет о предоставлении спортивным федерациям сведений о заключенных пари на соревнованиях, они смогут получать необходимую информацию о заключенных пари на официальных спортивных соревнованиях спортсменами, судьями, тренерами, руководителями спортивных команд, спортивными агентами, которым запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах. В действующем законе прописано, что именно спортивные федерации могут наказывать и дисквалифицировать спортсменов, тренеров, судей, руководителей команд за то, что они участвуют в играх на тотализаторе на своих соревнованиях. Но узнать, кто, где и на что делает ставки, спортивные федерации не могут - по закону у них нет прав.

"Минспорт поддерживает комитет, отзыв правительства также есть, но с необходимостью внесения изменений в законопроекте ко второму чтению. Отзыв правительства положительный, но с некоторыми дополнениями", - отметил заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров.

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении 26 января.

Около спорта,Андрей Федоров,Дмитрий Свищев,Госдума,
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