Александра Емельяненко не пустили в ТЦ. Появилось видео, где боец в странном состоянии

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко стал участником неприятного инцидента в Москве. Боец хотел войти в торговый центр «Кунцево Плаза», но Александра не пустили внутрь, сославшись на странное состояние бойца. Сообщается, что Емельяненко был пьян.

В своём последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр Емельяненко встречался с представителем поп-ММА Святославом Коваленко в рамках турнира «Бойцовский клуб Рен-ТВ» и проиграл раздельным решением судей по итогам трёх раундов. До этого Александр Емельяненко проводил поединок с Вячеславом Дациком в сентябре и проиграл соотечественнику нокаутом уже на 13-й секунде.