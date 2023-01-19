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51 минуту назад

Жена Александра Емельяненко описала свадьбу в «Бутырке»

Lenta.ru

Полина Емельяненко, жена российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, рассказала в интервью YouTube-каналу «Без воды» о свадьбе в СИЗО «Бутырка» в 2015 году.

Жена Александра Емельяненко описала свадьбу в тюрьме
Фото: СоцсетиСоцсети

Емельяненко назвала роспись в СИЗО кошмаром.

«Сама процедура простая — жених и регистратор встречаются с тобой в обычной комнате, только на окнах — решетки. Стены, стол, три стула. Спрашивают то же самое, что и обычно: согласны, не согласны, да-да. Жених в этот момент без наручников. Вы расписываетесь — и все», — описала процесс девушка.

По словам Емельяненко, она и ее возлюбленный хотели сыграть свадьбу раньше, но не могли дойти до ЗАГСа из-за графика бойца.

«А когда [его] посадили, то выяснилось, что просто так к нему на свидания не попасть. Вот и решили, что распишемся, чтобы могла ездить в колонию», — объяснила девушка.

Супруги Емельяненко состояли в браке с 2015 по 2018 год, после чего подали на развод. Впоследствии они возобновили отношения и в октябре 2022 года вновь поженились.

Александр Емельяненко начал карьеру в 2003 году. Он известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей. С мая 2015-го по ноябрь 2016-го боец отбывал наказание в колонии общего режима по обвинению в изнасиловании домработницы.

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