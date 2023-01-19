"Александр решил отметить это дело" - менеджер Емельяненко объяснил скандальное видео

«Действительно, Александр позволил себе чуть расслабиться. У нас начали появляться продвижения с потенциальной встречей с Фрэнсисом Нганну, вот и Александр, видимо, решил отметить это дело.

Фото: ТАСС ТАСС

К Емельяненко младшему всегда такое пристальное внимание. Надеюсь, что в этом году тот, кто снимал со спины, и те, кто сейчас активно обсуждают это видео, не пили, вели активный образ жизни и тренировались, а также строили планы на жизнь.

Не переживайте, с Александром все хорошо. Как я и говорил, его следующий бой по боксу планируется на 17 марта в Москве, его проведению ничего не угрожает», – сказал Бурчак.

Александра Емельяненко заметили пьяным возле ТЦ в Москве