"Александр решил отметить это дело" - менеджер Емельяненко объяснил скандальное видео

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45 минут назад

Менеджер Емельяненко: «У нас начали появляться продвижения по бою с Нганну, и Александр решил отметить это дело»

Sports.ru

«Действительно, Александр позволил себе чуть расслабиться. У нас начали появляться продвижения с потенциальной встречей с Фрэнсисом Нганну, вот и Александр, видимо, решил отметить это дело.

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Фото: ТАССТАСС

К Емельяненко младшему всегда такое пристальное внимание. Надеюсь, что в этом году тот, кто снимал со спины, и те, кто сейчас активно обсуждают это видео, не пили, вели активный образ жизни и тренировались, а также строили планы на жизнь.

Не переживайте, с Александром все хорошо. Как я и говорил, его следующий бой по боксу планируется на 17 марта в Москве, его проведению ничего не угрожает», – сказал Бурчак.

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