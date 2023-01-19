Шакира раскрыла измену Пике благодаря баночке с джемом

Известная певица Шакира рассказала, что к расставанию с мужем, футболистом Жераром Пике, «привела» опустошенная банка с клубничным джемом в холодильнике. Об этом пишет РЕН ТВ.

Шакира уточнила, что ее экс-супруг никогда не ел клубничное варенье. Перед отъездом на гастроли она оставила емкость с лакомством в холодильнике, в полной уверенности, что она останется целой до ее возвращения.

Когда она вернулась, то обнаружила, что «оставленная ей в холодильнике баночка клубничного джема почти съедена».

Это позволило ей понять, что в доме в ее отсутствие побывал кто-то еще.