Рыжиков рассказал о последствиях обстрела его дома в Шебекино

Бывший вратарь сборной России по футболу и казанского «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, насколько сильно пострадал в результате обстрела ВСУ его строящийся дом в городе Шебекино в Белгородской области.
«Окна не выбивало — они качественные, не рассыпались. Но все равно придется менять — дырки-то остались. Еще крышу чуть-чуть поцарапало, облицовку. Да это мелочи. Слава богу, никто из рабочих не пострадал. Повезло — все случилось в воскресенье, когда у них был выходной», — сказал Рыжиков в интервью «Спорт-Экспрессу».
В настоящее время 42-летний Рыжиков работает главным тренером тамбовского «Спартака».
Рыжиков известен по выступлениям за московский «Локомотив», казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов» и «Тамбов». На счету бывшего вратаря один матч в составе сборной России.
Рыжиков является двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.