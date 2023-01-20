Рыжиков рассказал о последствиях обстрела его дома в Шебекино

«Окна не выбивало — они качественные, не рассыпались. Но все равно придется менять — дырки-то остались. Еще крышу чуть-чуть поцарапало, облицовку. Да это мелочи. Слава богу, никто из рабочих не пострадал. Повезло — все случилось в воскресенье, когда у них был выходной», — сказал Рыжиков в интервью «Спорт-Экспрессу».