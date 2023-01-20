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1 час назад

Экс-вратарь "Рубина" Рыжиков рассказал о последствиях обстрела ВСУ его дома в Шебекино

Газета.Ru

Бывший вратарь сборной России по футболу и казанского «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, насколько сильно пострадал в результате обстрела ВСУ его строящийся дом в городе Шебекино в Белгородской области.

Рыжиков рассказал о последствиях обстрела его дома в Шебекино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Окна не выбивало — они качественные, не рассыпались. Но все равно придется менять — дырки-то остались. Еще крышу чуть-чуть поцарапало, облицовку. Да это мелочи. Слава богу, никто из рабочих не пострадал. Повезло — все случилось в воскресенье, когда у них был выходной», — сказал Рыжиков в интервью «Спорт-Экспрессу».

В настоящее время 42-летний Рыжиков работает главным тренером тамбовского «Спартака».

Рыжиков известен по выступлениям за московский «Локомотив», казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов» и «Тамбов». На счету бывшего вратаря один матч в составе сборной России.

Рыжиков является двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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