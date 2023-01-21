Жулин рассказал, чем ему интересен предстоящий турнир по шоу-программам

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, почему ему интересен турнир по шоу-программам, который пройдёт в этом году в России.

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«Я очень хотел бы, чтобы он прошел. Я почерпнул это из своего детства, когда мы катались с Майей Усовой – мы были двукратными чемпионами турнира «Калинка», который придумал Алекс

Это было соревнование для юниоров – турнир по показательному танцу. Делай, что хочешь. Зрителей было битком. Может выиграть танцор, может выиграть одиночник, парник – кто угодно. Главное – артистизм, прыжки – вообще ни о чём: хочешь – прыгай, хочешь – не прыгай. Хочешь, сделай номер, чтобы люди прослезились. Хочешь, сделай номер, чтобы люди посмеялись.