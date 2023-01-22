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1 час назад

Названы требования обвинившей самого титулованного игрока в изнасиловании жертвы

Lenta.ru

Девушка, обвинившая самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса в изнасиловании, назвала свои требования. Их приводит El Pais.

Обвинившая Алвеса в изнасиловании назвала свои требования
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

23-летняя девушка заявила, что вместо финансовой компенсации за нанесенные травмы и моральный ущерб она хочет, чтобы игрок получил тюремный срок. Она подчеркнула, что ее цель — торжество справедливости. Предполагаемая жертва преступления намерена сделать все, чтобы Алвес оказался за решеткой.

20 января спортсмена арестовали. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он закрыл ее в туалете ночного клуба, избил и изнасиловал. Уточняется, что медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления. 39-летнему Алвесу грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.

Футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса арестовали в Барселоне

Алвес является самым титулованным футболистом в мире. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Бразилии и завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.

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