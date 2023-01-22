Обвинившая Алвеса в изнасиловании озвучила свои требования

Стали известны требования девушки, обвинившей самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса в изнасиловании. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Жертва предполагаемого изнасилования отказалась от компенсации, выступая в суде.

«Хотя судья напомнил ей, что она имеет право в случае осуждения футболиста получить финансовую компенсацию за полученные травмы и моральный ущерб, женщина прямо отказалась от этого. Она заявила, что ее цель заключается в том, чтобы справедливость восторжествовала и чтобы бывший игрок «Барсы» заплатил тюрьмой за то, что произошло», - пишет газета.

Предполагаемое изнасилование произошло рано утром 30 декабря в туалетах VIP-зоны элитарного ночного клуба Sutton в Барселоне.

Каталонское издание El Periódico de Catalunya приводит версию потерпевшей. После того как Алвес якобы заманил ее в уборную комнату, он сразу приступил к половому насилию.

«Затем он встал, оделся и сказал ей: «Я выйду первым». Потерпевшая вышла следом с разбитым лицом, сказала подруге и двоюродной сестре, что им надо уходить и расплакалась», - пишет издание.

Уходя, она рассказала о случившемся швейцару. Он отвел ее к человеку, отвечающему за безопасность в Sutton. Девушка также обратилась в больницу Clinic, показания свидетелей имеются в деле.

Алвес, в свою очередь, согласно судебным источникам, предложил три различные версии во время выступления, которое длилось около 45 минут. На вопросы судьи он сказал, что находился в уборной, когда вошла девушка, и что никакого контакта не было. На вопросы прокурора он пояснил, что когда она вошла в ванную, «он стоял там просто так».