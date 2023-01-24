В Госдуме обсудят изменения в рекламе пива и букмекеров на спортивных событиях

"Со сторон федераций и лиг предлагаются несколько инициатив в части изменения закона "О рекламе", - сказал собеседник агентства. - В частности, предлагается разрешить букмекерам рекламировать свои услуги на фасадах стадионов и использовать образы людей, на данный момент это запрещено. Также предлагается разрешить рекламу алкогольного пива на телевидении во время спортивных трансляций и на всех спортивных каналах. Поступила инициатива разрешить рекламу алкогольного пива на экипировке спортсменов и билетах".