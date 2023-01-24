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1 час назад

В Госдуме обсудят изменения в рекламе пива и букмекеров на спортивных событиях

ТАССиещё 3

Рабочая группа "Законодательное обеспечение развития физической культуры и спорта" при комитете Госдумы по физической культуре и спорту 24 января рассмотрит изменения в законе "О рекламе" в части спортивной сферы. Об этом ТАСС рассказали во вторник в рабочей группе.

В Госдуме обсудят изменения в рекламе пива и букмекеров на спортивных событиях
Фото: ТАССТАСС

"Со сторон федераций и лиг предлагаются несколько инициатив в части изменения закона "О рекламе", - сказал собеседник агентства. - В частности, предлагается разрешить букмекерам рекламировать свои услуги на фасадах стадионов и использовать образы людей, на данный момент это запрещено. Также предлагается разрешить рекламу алкогольного пива на телевидении во время спортивных трансляций и на всех спортивных каналах. Поступила инициатива разрешить рекламу алкогольного пива на экипировке спортсменов и билетах".

Собеседник агентства добавил, что обсуждение в рамках рабочей группы пройдет с целью определения необходимости применения данных инициатив. Сами инициативы предложили на рассмотрение Российский футбольный союз, Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.

Около спорта,РФС,Госдума,Правительство Москвы,
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