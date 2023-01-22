Экс-исполнительный директор Ночной хоккейной лиги заключен под стражу

Экс-исполнительный директор Ночной хоккейной лиги, генеральный директор клуба «Легенды хоккея СССР» Александр Третьяк заключен под стражу в СИЗО. Об этом стало известно благодаря документам, опубликованным на официальном сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Александр Третьяк задержан по статье 159 ч. 4 УК РФ мошенничество в особо крупно размере. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд Барселоны отправил под стражу бразильского футболиста Дани Алвеса. Самый титулованный футболист мира будет находиться в тюрьме без права внесения залога.