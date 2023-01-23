Февральское ледовое шоу с Костомаровым в главной роли перенесли на год

Ледовый спектакль "Щелкунчик и Мышиный король" с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым в главной роли был перенесен на следующий год. Об этом ТАСС в понедельник сообщили организаторы мероприятия.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Щелкунчик и Мышиный король" должен был пройти 3 и 4 февраля в Доброграде (Владимирская область). Вместе с Костомаровым в спектакле должна была сыграть его супруга Оксана Домнина.

"В связи с текущим состоянием Романа было решено перенести спектакль на февраль следующего года", - сообщили организаторы.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, он продолжает находиться в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке.