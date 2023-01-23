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24 минуты назад

Февральское ледовое шоу с Костомаровым в главной роли перенесли на год

ТАСС

Ледовый спектакль "Щелкунчик и Мышиный король" с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым в главной роли был перенесен на следующий год. Об этом ТАСС в понедельник сообщили организаторы мероприятия.

Февральское ледовое шоу с Костомаровым в главной роли перенесли на год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Щелкунчик и Мышиный король" должен был пройти 3 и 4 февраля в Доброграде (Владимирская область). Вместе с Костомаровым в спектакле должна была сыграть его супруга Оксана Домнина.

"В связи с текущим состоянием Романа было решено перенести спектакль на февраль следующего года", - сообщили организаторы.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, он продолжает находиться в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке.

Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

Около спорта,Оксана Домнина,Роман Костомаров,
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