Минспорт намерен учредить медали имени Льва Яшина и Анатолия Тарасова

Согласно проекту, медалью Яшина будут награждаться спортсмены из России за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие стаж в этой сфере не менее 8 лет. Медалью Тарасова смогут быть награждены российские тренеры за особые личные заслуги и достижения. При этом их стаж работы в сфере физической культуры и спорта должен составлять не менее 20 лет.