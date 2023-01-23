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1 час назад

Минспорт намерен учредить новые награды — медали имени Льва Яшина и Анатолия Тарасова

Матч ТВ

Министерство спорта РФ намерено учредить новые ведомственные награды — медали имени Льва Яшина и Анатолия Тарасова. Об этом сообщается на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Минспорт намерен учредить медали имени Льва Яшина и Анатолия Тарасова
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Согласно проекту, медалью Яшина будут награждаться спортсмены из России за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие стаж в этой сфере не менее 8 лет. Медалью Тарасова смогут быть награждены российские тренеры за особые личные заслуги и достижения. При этом их стаж работы в сфере физической культуры и спорта должен составлять не менее 20 лет.

Медали Яшина и Тарасова будут изготавливаться из высокопрочного сплава металлов с высококачественным покрытием золотого цвета и полировкой, а также иметь форму круга с диаметром 32 мм и толщиной 3 мм.Общественное обсуждение проекта продлится до 2 февраля.

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