Минспорт намерен учредить медали имени Льва Яшина и Анатолия Тарасова

Министерство спорта РФ намерено учредить новые ведомственные награды — медали имени Льва Яшина и Анатолия Тарасова. Об этом сообщается на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, медалью Яшина будут награждаться спортсмены из России за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие стаж в этой сфере не менее 8 лет. Медалью Тарасова смогут быть награждены российские тренеры за особые личные заслуги и достижения. При этом их стаж работы в сфере физической культуры и спорта должен составлять не менее 20 лет.
Медали Яшина и Тарасова будут изготавливаться из высокопрочного сплава металлов с высококачественным покрытием золотого цвета и полировкой, а также иметь форму круга с диаметром 32 мм и толщиной 3 мм.Общественное обсуждение проекта продлится до 2 февраля.