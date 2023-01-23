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1 час назад

Акатьева о Кубке Первого канала: «Спасибо Алине Загитовой и всей команде «Красная машина» за поддержку и уникальную атмосферу!»

Sports.ru

Фигуристка Софья Акатьева поделилась эмоциями после участия в Кубке Первого канала в Москве.

Акатьева поделилась эмоциями от Кубка Первого канала
Фото: Sports.ruSports.ru

«Мой первый Кубок Первого канала! Спасибо Федерации фигурного катания России, Первому каналу и «Тинькофф» за этот интересный формат

Спасибо Этери Георгиевне (Тутберидзе), Сергею Викторовичу (Дудакову) и Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу) за вашу помощь в подготовке к соревнованиям.

Спасибо Алине Загитовой и всей команде «Красная машина» за поддержку и уникальную атмосферу! Вы – лучшая команда!

Спасибо зрителям за теплый прием, полные трибуны и громкие аплодисменты! А также спасибо всем тем, кто болел за нас перед экранами телевизоров.

Выступать в команде более ответственно и волнительно. Но эти эмоции не сравнить ни с чем!» – написала Акатьева в инстаграме.

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