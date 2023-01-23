Акатьева поделилась эмоциями от Кубка Первого канала

Фигуристка Софья Акатьева поделилась эмоциями после участия в Кубке Первого канала в Москве.
«Мой первый Кубок Первого канала! Спасибо Федерации фигурного катания России, Первому каналу и «Тинькофф» за этот интересный формат
Спасибо Этери Георгиевне (Тутберидзе), Сергею Викторовичу (Дудакову) и Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу) за вашу помощь в подготовке к соревнованиям.
Спасибо Алине Загитовой и всей команде «Красная машина» за поддержку и уникальную атмосферу! Вы – лучшая команда!
Спасибо зрителям за теплый прием, полные трибуны и громкие аплодисменты! А также спасибо всем тем, кто болел за нас перед экранами телевизоров.
Выступать в команде более ответственно и волнительно. Но эти эмоции не сравнить ни с чем!» – написала Акатьева в инстаграме.