Загитова выложила пост, посвящённый победе «Красной Машины» на Кубке Первого канала

«Красная Машина» снова первая! Это просто нереальные эмоции! Несколько дней в таком напряжении, переживаешь за каждого члена команды, и вот она, долгожданная победа! Хочу сказать огромное спасибо моим ребятам, они выкладывались на все 200%. У нас впереди еще не одна победа! Команда «Нас не догонят», вы тоже большие молодчинки, благодарю за то, что держали в тонусе и не давали расслабляться! Отдельное внимание хочу уделить нашим болельщикам! Ваша поддержка — это то, из-за чего получать кубок было в сто раз приятнее», –написала спортсменка в своём телеграм-канале.