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1 час назад

Загитова выложила пост, посвящённый победе «Красной Машины» на Кубке Первого канала

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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выложила в социальных сетях новый пост, посвящённый победе «Красной Машины» в командном турнире на Кубке Первого канала.

Загитова выложила пост, посвящённый победе «Красной Машины» на Кубке Первого канала
Фото: ТАССТАСС

«Красная Машина» снова первая! Это просто нереальные эмоции! Несколько дней в таком напряжении, переживаешь за каждого члена команды, и вот она, долгожданная победа! Хочу сказать огромное спасибо моим ребятам, они выкладывались на все 200%. У нас впереди еще не одна победа! Команда «Нас не догонят», вы тоже большие молодчинки, благодарю за то, что держали в тонусе и не давали расслабляться! Отдельное внимание хочу уделить нашим болельщикам! Ваша поддержка — это то, из-за чего получать кубок было в сто раз приятнее», –написала спортсменка в своём телеграм-канале.

На завершившемся Кубке Первого канала по фигурному катанию команда Алины Загитовой «Красная машина» одержала победу, набрав 2344,24 балла. Коллектив олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой «Нас не догонят» получил 2275,47 балла.

Около спорта,Камила Валиева,Алина Загитова,Первый канал,
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