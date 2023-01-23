Тарасова высказалась о медалях в честь отца и Льва Яшина

— Мне очень приятно слышать о такой награде. Я считаю, что это заслуженно. И эти имена нельзя забывать. Это люди, честно служившие своей профессии. Это таланты, родившиеся в нашей стране, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Медалью Анатолия Тарасова могут награждаться тренеры (тренеры преподаватели), являющиеся гражданами РФ, за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие стаж работы в этой сфере не менее 20 лет. Медалью Льва Яшина могут награждаться спортсмены граждане РФ за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие стаж в этой сфере не менее 8 лет.