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1 час назад

«Это заслуженно, такие имена нельзя забывать». Татьяна Тарасова — о медалях в честь отца и Льва Яшина

Матч ТВ

Предложение министерства спорта РФ учредить медали имени Льва Яшина и Анатолия Тарасова правильное, потому что такие имена нельзя забывать, заявила «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Тарасова высказалась о медалях в честь отца и Льва Яшина
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Общественное обсуждение проекта продлится до 2 февраля.

— Мне очень приятно слышать о такой награде. Я считаю, что это заслуженно. И эти имена нельзя забывать. Это люди, честно служившие своей профессии. Это таланты, родившиеся в нашей стране, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Медалью Анатолия Тарасова могут награждаться тренеры (тренеры преподаватели), являющиеся гражданами РФ, за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие стаж работы в этой сфере не менее 20 лет. Медалью Льва Яшина могут награждаться спортсмены граждане РФ за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие стаж в этой сфере не менее 8 лет.

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