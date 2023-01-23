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1 час назад

Медведева рассказала, чем отличаются футбольные болельщики от фанатов фигурного катания

Матч ТВ

Российская фигуристка Евгения Медведева, поддерживающая московское «Динамо», сказала, что фанаты фигурное катания не позволяют себе оскорбительных кричалок в отличие от футбольных поклонников.

Медведева назвала отличия между футбольными болельщиками и фанатами фигурного катания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В январе Медведева приехала на сборы «Динамо» в Абу Даби для участия в медиа активностях клуба. Ранее знаменитая фигуристка не раз приходила на домашние матчи команды в Москве.

— Вы часто ходите на «ВТБ Арену». Что запомнилось больше всего?

— Мне понравился матч «Динамо» — «Зенит», который выдался очень эмоциональным. Болельщики очень шумно себя вели — как наши, так и зенитовские. Когда есть противостояние на трибунах, это всегда интересно.

— Есть разница между болельщиками в футболе и фигурном катании?

— Да, они абсолютно разные. В фигурном катании зрители не позволяют себе какие то оскорбительные кричалки. Если кто то болеет за одну фигуристку, то поддерживает ее, а во время выступления других просто молчит. Бывают какие то отдельные случаи, но это не поощряется. Скажем так, у нас взаимоуважение между фандомами.

— В этом году нашему клубу исполняется сто лет. Чувствуете ли вы особенную атмосферу в команде и на стадионе?

— Самое главное, что все дружны. Ни разу не слышала, что были какие то недомолвки или интриги. Любой коллектив держится на том, что каждый приходит и четко делает свою работу, никому не ставит палки в колеса. Ведь футбол — это командная игра.

— Что можете пожелать «Динамо» в юбилейный год?

— Продуктивности, работоспособности и всех тех качеств, которыми должен быть наделен спортсмен, чтобы побеждать. Ребята, дерзайте, а мы вас будем всячески поддерживать, — цитирует Медведеву официальный сайт «Динамо».

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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