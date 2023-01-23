Медведева назвала отличия между футбольными болельщиками и фанатами фигурного катания

— Да, они абсолютно разные. В фигурном катании зрители не позволяют себе какие то оскорбительные кричалки. Если кто то болеет за одну фигуристку, то поддерживает ее, а во время выступления других просто молчит. Бывают какие то отдельные случаи, но это не поощряется. Скажем так, у нас взаимоуважение между фандомами.