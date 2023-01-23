Медведева назвала отличия между футбольными болельщиками и фанатами фигурного катания

Российская фигуристка Евгения Медведева, поддерживающая московское «Динамо», сказала, что фанаты фигурное катания не позволяют себе оскорбительных кричалок в отличие от футбольных поклонников.
В январе Медведева приехала на сборы «Динамо» в Абу Даби для участия в медиа активностях клуба. Ранее знаменитая фигуристка не раз приходила на домашние матчи команды в Москве.
— Вы часто ходите на «ВТБ Арену». Что запомнилось больше всего?
— Мне понравился матч «Динамо» — «Зенит», который выдался очень эмоциональным. Болельщики очень шумно себя вели — как наши, так и зенитовские. Когда есть противостояние на трибунах, это всегда интересно.
— Есть разница между болельщиками в футболе и фигурном катании?
— Да, они абсолютно разные. В фигурном катании зрители не позволяют себе какие то оскорбительные кричалки. Если кто то болеет за одну фигуристку, то поддерживает ее, а во время выступления других просто молчит. Бывают какие то отдельные случаи, но это не поощряется. Скажем так, у нас взаимоуважение между фандомами.
— В этом году нашему клубу исполняется сто лет. Чувствуете ли вы особенную атмосферу в команде и на стадионе?
— Самое главное, что все дружны. Ни разу не слышала, что были какие то недомолвки или интриги. Любой коллектив держится на том, что каждый приходит и четко делает свою работу, никому не ставит палки в колеса. Ведь футбол — это командная игра.
— Что можете пожелать «Динамо» в юбилейный год?
— Продуктивности, работоспособности и всех тех качеств, которыми должен быть наделен спортсмен, чтобы побеждать. Ребята, дерзайте, а мы вас будем всячески поддерживать, — цитирует Медведеву официальный сайт «Динамо».
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