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51 минуту назад

Медведева рассказала, кого поддерживала на чемпионате мира по футболу

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре поддерживала капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Медведева рассказала, кого поддерживала на чемпионате мира по футболу
Фото: BetassistBetassist

«Мой любимый футболист? В мировом футболе это Лионель Месси, болела за него на чемпионате мира. В «Динамо» пока ещё не со всеми лично знакома, недавно было интервью с Тюкавиным, а сегодня поговорим с Захаряном», — цитирует Медведеву пресс-служба «Динамо».

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе фигуристки по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Также фигуристка — двукратная чемпионка России.

18 декабря в финальном матче чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины по пенальти одержала победу над командой Франции.

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