Медведева рассказала, кого поддерживала на чемпионате мира по футболу

«Мой любимый футболист? В мировом футболе это Лионель Месси, болела за него на чемпионате мира. В «Динамо» пока ещё не со всеми лично знакома, недавно было интервью с Тюкавиным, а сегодня поговорим с Захаряном», — цитирует Медведеву пресс-служба «Динамо».