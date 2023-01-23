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6 минут назад

Камила Валиева подвела итоги Кубка Первого канала. Там её команда уступила Загитовой

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Чемпионка Европы – 2022, олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева подвела итоги Кубка Первого канала по фигурному катанию, в котором выступила в качестве капитана. Её команда «Нас не догонят» проиграла коллективу Алины Загитовой «Красная машина».

Камила Валиева подвела итоги Кубка Первого канала
Фото: ТАССТАСС

«Хочу сказать несколько слов о прошедших выходных. Кубок Первого канала – это не просто соревнование и шоу, это настоя

Событие, где мы, спортсмены, привыкшие выступать только за себя, становимся единым целым и представляем интересы команды. «Нас не догонят», вы лучшие и самые классные! Была рада стать частью команды и быть вашим капитаном.

К сожалению, из-за болезни накануне соревнований я была вынуждена отказаться от прокатов. Искренне переживала за каждого спортсмена и верила в лучший результат.

Спасибо организаторам, тренерам, родителям и, конечно, болельщикам! Без всех вас это шоу бы не было таким, каким оно получилось!» — написала Валиева в своих социальных сетях.

Около спорта,Камила Валиева,Первый канал,
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