Чемпионка Европы – 2022, олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева подвела итоги Кубка Первого канала по фигурному катанию, в котором выступила в качестве капитана. Её команда «Нас не догонят» проиграла коллективу Алины Загитовой «Красная машина».

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«Хочу сказать несколько слов о прошедших выходных. Кубок Первого канала – это не просто соревнование и шоу, это настоя

Событие, где мы, спортсмены, привыкшие выступать только за себя, становимся единым целым и представляем интересы команды. «Нас не догонят», вы лучшие и самые классные! Была рада стать частью команды и быть вашим капитаном.

К сожалению, из-за болезни накануне соревнований я была вынуждена отказаться от прокатов. Искренне переживала за каждого спортсмена и верила в лучший результат.