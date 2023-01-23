Дом футболиста «Марселя» ограбили во время матча

Дом футболиста «Марселя» Сеада Колашинаца был ограблен во время матча 1/8 финала Кубка Франции с «Ренном» (1:0) в пятницу, 20 января. Как сообщает издание 20 Minutes, события произошли, когда защитник находился на газоне стадиона «Велодром», в то время как его жена и дочь находились дома.

Родные Колашинаца не пострадали, однако уточняется, что они психологически травмированы произошедшими событиями. Игрок настаивает на скорейшем поиске решения, гарантирующего безопасность его семьи. Сумма ущерба от ограбления остаётся неизвестной.