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1 час назад

Дом защитника «Марселя» Колашинаца ограбили во время матча, пока там были его жена и дочь

Чемпионат.com

Дом футболиста «Марселя» Сеада Колашинаца был ограблен во время матча 1/8 финала Кубка Франции с «Ренном» (1:0) в пятницу, 20 января. Как сообщает издание 20 Minutes, события произошли, когда защитник находился на газоне стадиона «Велодром», в то время как его жена и дочь находились дома.

Дом футболиста «Марселя» ограбили во время матча
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Родные Колашинаца не пострадали, однако уточняется, что они психологически травмированы произошедшими событиями. Игрок настаивает на скорейшем поиске решения, гарантирующего безопасность его семьи. Сумма ущерба от ограбления остаётся неизвестной.

Ранее, три года назад, во время выступлений за «Арсенал», Колашинац смог предотвратить ограбление на севере Лондона, когда двое неизвестных попытались ограбить игрока и его одноклубника Месута Озила.

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