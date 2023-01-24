В Госдуме ведут работу над законом о возвращении продажи пива на стадионах

"Мы подходили в комплексе, в том числе с возможностью продажи пива. Мы ведем работу с правительством, чтобы понять, будет ли второе чтение [законопроекта], как дальше будет выстроена работа. Именно продажа и реклама пива - это интересно в комплексе собственникам спортивных сооружений и национальным спортивным федерациям", - сказал Котов.