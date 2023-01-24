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1 час назад

В Госдуме ведут работу над законом о возвращении продажи пива на стадионах

ТАСС

Закон о возвращении продажи пива на стадионах находится в работе в Госдуме, ведется взаимодействие с правительством РФ по данной теме. Об этом во вторник на заседании в Госдуме заявил советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов.

В Госдуме ведут работу над законом о возвращении продажи пива на стадионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы подходили в комплексе, в том числе с возможностью продажи пива. Мы ведем работу с правительством, чтобы понять, будет ли второе чтение [законопроекта], как дальше будет выстроена работа. Именно продажа и реклама пива - это интересно в комплексе собственникам спортивных сооружений и национальным спортивным федерациям", - сказал Котов.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.

Около спорта,Александр Котов,Госдума,Правительство Москвы,Правительство РФ,
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