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1 час назад

В Минспорте заявили, что не возражают против рекламы пива

ТАСС

Министерство спорта РФ не имеет возражений против инициативы по изменениям в законе "О рекламе", в соответствии с которыми предлагается разрешить рекламу алкогольного пива на телевидении во время спортивных трансляций и на всех спортивных каналах. Об этом во вторник на заседании рабочей группы по законотворческой деятельности комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров.

В Минспорте рассказали об отношении к рекламе пива на спортивных каналах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Минспорт возражений не имеет против рекламы пива, - заявил Федоров. - Нужно учитывать, что скорее всего, будут замечания Минздрава. Надо к этому готовиться. Нужно будет проработать с ФАС".

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.

Около спорта,Андрей Федоров,Минспорт России,Госдума,Правительство Москвы,
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