В Минспорте рассказали об отношении к рекламе пива на спортивных каналах

Министерство спорта РФ не имеет возражений против инициативы по изменениям в законе "О рекламе", в соответствии с которыми предлагается разрешить рекламу алкогольного пива на телевидении во время спортивных трансляций и на всех спортивных каналах. Об этом во вторник на заседании рабочей группы по законотворческой деятельности комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров.