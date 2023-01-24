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59 минут назад

РУСАДА может обратиться в CAS, если не будет восстановлена WADA

ТАССиещё 1

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) отказ Всемирного антидопингового агентство (WADA) в восстановлении в правах. Об этом во вторник сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова на заседании рабочей группы по законотворческой деятельности комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

РУСАДА может обратиться в CAS, если не будет восстановлена WADA
Фото: ТАССТАСС

Ранее в WADA заявляли, что аудит РУСАДА выявил критическое несоответствие российской системы. В частности, Всемирный антидопинговый кодекс 2021 года не полностью интегрирован в российское законодательство. Если Россия не решит проблему, это может привести к задержке восстановления РУСАДА и другим последствиям.

"Для нас это очень важно, санкций, которые действовали, больше нет, - отметила Логинова. - Но так как выявлено несоответствие, то, к сожалению, это может привести к новым последствиям. Мы пока не восстановлены, РУСАДА не согласно с позицией WADA, мы об этом им заявили. До 7 января был крайний срок, это замечание помешало нам выполнить все требования по аудиту".

"Мы отправили письмо о несогласии, WADA рассмотрело нашу претензию, - продолжила гендиректор РУСАДА. - WADA поддержало аудит, что это является критическим требованием. Новый спор с комитетом по соответствию состоится не раньше марта. А последняя инстанция - CAS. Вопрос в CAS займет около года. Вопрос нашего восстановления, думаю, может рассматриваться минимум полгода".

Исполком WADA принял решение о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года. В декабре 2020 года CAS встал на сторону WADA, которое подало иск к РУСАДА.

Около спорта,Вероника Логинова,Госдума,Всемирное антидопинговое агентство,
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