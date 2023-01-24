РУСАДА может обратиться в CAS, если не будет восстановлена WADA

"Для нас это очень важно, санкций, которые действовали, больше нет, - отметила Логинова. - Но так как выявлено несоответствие, то, к сожалению, это может привести к новым последствиям. Мы пока не восстановлены, РУСАДА не согласно с позицией WADA, мы об этом им заявили. До 7 января был крайний срок, это замечание помешало нам выполнить все требования по аудиту".