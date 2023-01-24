Гендиректор РУСАДА: «Не согласны с позицией WADA по восстановлению»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация может оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) отказ Всемирного антидопингового агентства (WADA) в восстановлении в правах.

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Ранее в WADA заявляли, что аудит РУСАДА выявил критическое несоответствие российской системы – в частности, Всемирный антидопинговый кодекс 2021 года не полностью интегрирован в российское законодательство. Если проблема не будет решена, это может привести к задержке восстановления РУСАДА.

«Для нас это очень важно, санкций, которые действовали, больше нет. Но так как выявлено несоответствие, то, к сожалению, это может привести к новым

Мы пока не восстановлены, РУСАДА не согласно с позицией WADA, мы об этом им заявили. До 7 января был крайний срок, это замечание помешало нам выполнить все требования по аудиту.

Мы отправили письмо о несогласии, WADA рассмотрело нашу претензию. WADA поддержало аудит, что это является критическим требованием.