В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах стадионов

В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах спортивных сооружений.

Рекламировать пиво хотят разрешить на соревнованиях, которые правительство внесет в специальный реестр.

О разработке этой инициативы сообщили на заседании рабочей группы «Законодательное обеспечение развития физической культуры и спорта» при комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

По предварительному тексту инициативы пиво и напитки на его основе разрешат рекламировать в местах проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Отмечается, что это будет возможно не только в самих спортсооружениях, но и на их крышах, фасадах и территориях, а также входных билетах.

Пиво можно будет рекламировать в сооружениях, вошедших во Всероссийский реестр объектов спорта. Также реклама могла бы быть размещена на официальных сайтах клубов и лиг, на интернет-страницах, которые определит кабмин.

Концептуально у Министерства спорта возражений к инициативе нет, но ее нужно будет проработать, отметил заместитель главы ведомства Андрей Федоров.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что рекламу и продажу пива на стадионах обсудят с Минздравом.

«Мы продолжим обсуждение данного законопроекта на следующем заседании рабочей группы. Мы пригласим коллег из Минздрава», – сказал Свищев.