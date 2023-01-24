В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах стадионов

В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах спортивных сооружений.
Рекламировать пиво хотят разрешить на соревнованиях, которые правительство внесет в специальный реестр.
О разработке этой инициативы сообщили на заседании рабочей группы «Законодательное обеспечение развития физической культуры и спорта» при комитете Госдумы по физической культуре и спорту.
По предварительному тексту инициативы пиво и напитки на его основе разрешат рекламировать в местах проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Отмечается, что это будет возможно не только в самих спортсооружениях, но и на их крышах, фасадах и территориях, а также входных билетах.
Пиво можно будет рекламировать в сооружениях, вошедших во Всероссийский реестр объектов спорта. Также реклама могла бы быть размещена на официальных сайтах клубов и лиг, на интернет-страницах, которые определит кабмин.
Концептуально у Министерства спорта возражений к инициативе нет, но ее нужно будет проработать, отметил заместитель главы ведомства Андрей Федоров.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что рекламу и продажу пива на стадионах обсудят с Минздравом.
«Мы продолжим обсуждение данного законопроекта на следующем заседании рабочей группы. Мы пригласим коллег из Минздрава», – сказал Свищев.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.