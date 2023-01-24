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59 минут назад

В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах стадионов

Sports.ru

В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах спортивных сооружений.

В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах стадионов
Фото: Sports.ruSports.ru

Рекламировать пиво хотят разрешить на соревнованиях, которые правительство внесет в специальный реестр.

О разработке этой инициативы сообщили на заседании рабочей группы «Законодательное обеспечение развития физической культуры и спорта» при комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

По предварительному тексту инициативы пиво и напитки на его основе разрешат рекламировать в местах проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Отмечается, что это будет возможно не только в самих спортсооружениях, но и на их крышах, фасадах и территориях, а также входных билетах.

Пиво можно будет рекламировать в сооружениях, вошедших во Всероссийский реестр объектов спорта. Также реклама могла бы быть размещена на официальных сайтах клубов и лиг, на интернет-страницах, которые определит кабмин.

Концептуально у Министерства спорта возражений к инициативе нет, но ее нужно будет проработать, отметил заместитель главы ведомства Андрей Федоров.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что рекламу и продажу пива на стадионах обсудят с Минздравом.

«Мы продолжим обсуждение данного законопроекта на следующем заседании рабочей группы. Мы пригласим коллег из Минздрава», – сказал Свищев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.

Около спорта,Андрей Федоров,Дмитрий Свищев,Госдума,Правительство Москвы,
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